-EMEKLİ ALBAY ŞENTÜRK TEKRAR CEZAEVİNDE İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 102 kişi arasında bulunan, Afyonkarahisar'da yakalanan emekli kurmay albay Ahmet Şentürk, hakkındaki ''yol tutuklaması'' kararı normal tutukluluğa çevrilerek cezaevine gönderildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen Ahmet Şentürk, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme heyeti, Şentürk'ün avukatının reddihakim talebinin reddine karar verdi. Heyet, daha sonra, Ahmet Şentürk hakkında uygulanan ''yol tutuklaması'' kararını normal tutukluluğa çevirdi. Şentürk, işlemlerin ardından jandarma eşliğinde cezaevi ring aracıyla Metris Cezaevine geri götürüldü.