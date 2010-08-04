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EMEKLİ ALBAY ŞENTÜRK ADLİYEDE İSTANBUL (A.A)

04 Ağustos 2010 13:34

-EMEKLİ ALBAY ŞENTÜRK ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan 102 sanık arasında bulunan ve Afyonkarahisar'da yakalanan emekli Kurmay Albay Ahmet Şentürk, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi.  Metris Cezaevinde bulunan Şentürk, cezaevi ring aracıyla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilerek, güvenlik önlemi altında binaya alındı. Hakkındaki yakalama emrinin Şentürk'ün yüzüne karşı okunacağı bildirildi.  Afyonkarahisar'da yakalanan Şentürk, ''yol tutuklaması'' kararıyla burada bir cezaevine konulmuş ardından da Mertis Cezaevine nakledilmişti.

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