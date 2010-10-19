-EMEKLİ ALBAY SARIZEYBEK, ÇOLAKKADI VE ÖZ İLE GÖRÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 19.10.2010 - Emekli albay Erdal Sarızeybek, ''Ergenekon'' soruşturmasında şüpheli olup olmadığını öğrenmek için geldiği Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı ve Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ile görüştü. Görüşmenin ardından İstanbul Adliyesinden ayrılan Sarızeybek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarızeybek, geçen yıl ''Ergenekon kasaları'' diye gazetelerde manşet atıldığını, 143 kişilik liste yayınlandığını ve kendi isminin de bu listede yer aldığını belirtti. Haberi yapan 5 medya kuruluşuyla ilgili olarak Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtığını ifade eden Sarızeybek, ''Dedim ki 'Biz Ergenekon kasası değiliz, örgüt üyesi de değiliz'. Geçtiğimiz ayda davanın karar aşamasına geldiğimizde buradaki savcılıktan yazı gitmiş mahkemeye, 'Erdal Sarızeybek terör örgütü şüphelisidir' diye'' dedi. Bir gazetecinin ''Hangi terör örgütü üyeliği?'' diye sorması üzerine Sarızeybek, ''Şimdi bilmiyorum. Van Cumhuriyet Savcılığı 'PKK üyesidir' diyor, buradaki kalem de 'Ergenekon sözde terör örgütü' diyor yani ikisi hakkında soruşturma var'' diye konuştu. Sarızeybek, bu yanlışlıkların düzeltileceğine inandığını, bu nedenle Çolakkadı ve Öz'le görüştüğünü söyledi. Erdal Sarızeybek, ''Bu giden yazı yüzünden Zekeriya Öz'le ve başsavcıvekiliyle konuştuk. Dedim ki 'Biz şüpheliysek çıkın söyleyin neyimiz varsa'... Savcı beni olumlu karşıladı, başsavcı da aynı şekilde. Hemen dosyayı inceleyecekler ve kısa sürede karar verilecek'' dedi. Bir soru üzerine, açtığı tazminat davasına bakan Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin bu yazıyı istediğini ve söz konusu yazı nedeniyle açtığı davayı kaybettiğini belirten Sarızeybek, ''Bu soruşturma 3-4 yıldır sürüyor. Ben yeni öğrendim. Asliye Hukuk Mahkemesinden öğrendim'' diye konuştu. Soruşturmayla ilgili değerlendirmesi de sorulan Sarızeybek, kendisi hakkında ''PKK ile uyuşturucu işi yapıyor'' diye haber yapan gazete hakkında dava açtığını, Van Cumhuriyet Başsavcılığının da kendisine ''PKK ile uyuşturucu işi yapmaktan'' soruşturma açtığını belirtti. Sarızeybek, sözlerini şöyle tamamladı: ''Siz uyuşturucu işi yapıyor musunuz diye bana hiçbir şey sormadılar. 'Soruşturma yürüyor' dediler. Tabii onlar 'soruşturma yürüyor' deyip Ankara'daki mahkemeye yazı gönderince davayı kaybettik. Aynı şekilde bu sefer diğer yayın organları hakkında dava açtım. Burası da yazı gönderince 'şüphelidir' diye, o davaları da kaybettim. Göreceksiniz, temyize gideceğim ve o davaların hepsini kazanacağım.''