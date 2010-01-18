Emekli Albay intihar mı etti?

Kağıthane'de su içmek için yatağından kalkan emekli Deniz Piyade Albay Süleyman Yılmaz, 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olayı soruşturan polis, bir süredir psikolojik tedavi gören Süleyman Yılmaz'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.





Olay, Ayazağa Oyak Sitesi 7'inci Blok 10 numaralı dairede saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Emekli Deniz Piyade Albay Süleyman Yılmaz, gece saatlerinde kalkıp su içmek için yatak odasından çıktı. Bir süre sonra uyanan Mahide Yılmaz, eşinin yanında göremeyince diğer odaları kontrol etti. Eşini bulamayan Mahide Yılmaz, bir odanın açık olan penceresinden baktığında Süleyman Yılmaz'ı beton zemin üzerinde yerde kanlar içinde gördü. Paniğe kapılıp çığlık atan Mahide Yılmaz'ın sesine uyanan oğlu, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Süleyman Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.





Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Süleyman Yılmaz'ın cesedi Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, Süleyman Yılmaz'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.





Öte yandan, Süleyman Yılmaz'ın 3 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü belirten komşuları, zaman zaman halüsinasyonlar gördüğünü ve birileri tarafından takip edildiğini zannettiğini söyledi.







