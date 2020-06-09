Emekli albay Hasan Atilla Uğur’dan 6.5 milyon liralık ‘Ergenekon tazminatı’ davası

Kamuoyunda kumpas davaları olarak bilinen Ergenekon davasında tutuklanan ve 29 yıl hapis cezası alan Jandarma Kıdemli Albay Atilla Uğur devlete 6 milyon 446 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Uğur, Ergenekon davası kapsamında, 1 Temmuz 2007’de gözaltına alındıktan 3 gün sonra tutuklandı. ‘Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men edenlerle bunları teşvik eylemi’, ‘Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘Ateşli silah bulundurmak’ suçlarından toplam 29 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, Yargıtay Ergenekon diye bir örgütün var olmadığını belirterek, mahkemenin çok sayıda yasadışılık ve usüldışılık yaptığını belirterek mahkumiyet kararını esastan bozdu. Yeniden görülen davada Uğur ve beraberindekiler beraat etti. Beraat kararı 4 Kasım 2019’da kesinleşti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne açtığı tazminat davasında Hasan Atilla Uğur, emekli olduktan sonra açtığı şirketin faaliyetlerinin durduğunu, yaklaşık 6 yıl çalışamadığını ve bu nedenle bir daire ve dükkÂnını satmak zorunda kaldığını belirterek 446 bin TL maddi tazminat istedi.

Kimliği ve adresinin deşifre olduğunu belirten Uğur, terör örgütlerinin açık hedefi haline geldiğini dilekçesinde anlattı. Abdullah Öcalan’ın verdiği 66 kişilik tutuklanacak listesinin başında yer aldığının haber olduğunu belirten Uğur, terör örgütleri tarafından kaç kez hedef gösterildiğini hatırlamadığını belirtti. Hayati tehlikesinin halen devam ettiğini belirten Uğur, cezaevinde sağlığının bozulduğunu anlattı. 6 milyon TL manevi tazminat istedi.