Emekli albay, güvercinleri beslemeye giderken öldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka İlçesi\'nde, her sabah fırınlardan topladığı bayat ekmeklerle sahildeki güvercinleri beslemeye giden emekli albay 80 yaşındaki Selahattin Ünsal, yolun karşına geçmek isterken kamyonetin çarpması sonucu öldü.

Kaza, bu sabah Alaybey Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası emekli albay Selahattin Ünsal, her sabah olduğu gibi bu sabah da fırından aldığı bayat ekmeklerle güvercinleri beslemek için evinden çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Ünsal\'a, Alaybey\'den Mavişehir yönüne seyir halinde olan Hakan Aydın yönetimindeki 35 PA 4189 plakalı kapalı kasa kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Ünsal ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünsal\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Aydın, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazadan geriye emekli albay Ünsal\'ın çok sevdiği güvercileri beslemek için topladığı ekmekler kaldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde, Selahattin Ünsal\'ın cansız bedeninin kaldırılmasıyla tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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