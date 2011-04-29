-EMEKLİ ALBAY GÖZALTINA ALINDI İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında Eskişehir'de evinde yapılan aramada ele geçirilen yeni belgelere ilişkin Emekli Albay Hakan Büyük, gözaltına alındı. Emekli Hava Albay Hakan Büyük, ''Balyoz Planı'' soruşturmasının Gölcük'de ele geçirilen belgelere ilişkin ayağını soruşturan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar'ın talimatı üzerine gözaltına alındı. Büyük'ün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor. Emniyet birimlerine gelen bir ihbar değerlendirilerek Hakan Büyük'ün Eskişehir'deki evinde yapılan aramalarda ele geçirilen belgeler, ''Balyoz Planı''na ilişkin bilgiler içerdiği belirtilerek, aynı konuda yargılama yapan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.