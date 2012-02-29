Emekli Albay Erdal Sarızeybek: 74 askerin katili Osman Öcalan

T24 - Emekli Albay Erdal Sarızeybek, “PKK terör örgütünün finans kaynaklarıyla ilgili bildiklerimi anlattım” dedi. Sarızeybek ayrıca Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın 74 askerin katili olduğunu açıkladığını da kaydetti.

Esra Alus'un Milliyet'teki haberine göre; Emekli Albay Erdal Sarızeybek, Ergenekon soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Cihan Kansız’a “tanık” sıfatıyla ifade verdi.

Sarızeybek’ “PKK terör örgütünün finans kaynaklarıyla ilgili bildiklerimi anlattım” dedi. Sarızeybek “Ya Gazi Paşa Duyarsa” isimli kitabında anlattığı olaylarla ilgili bilgi verdiğini belirterek, “Savcı Bey kitabımda yer alan bazı konuları, özellikle de terör örgütü ile ilgili yaptığım araştırmaları sordu” dedi.

PKK’nın kasasıyla ilgili bildiklerini anlattığını söyleyen Sarızeybek, “Örgütün finans kaynağı ile ilgili olarak bildiklerimi anlattım. Öcalan davasının tutanaklarında yazıyor aslında. Tutanaklarda PKK’nın kasasının İsviçre’de Kürt ve Dayanışma Vakfı’nda olduğu anlatılıyor. Kimsenin dikkatini çekmemiş. Genelkurmay da açıklama yaptı. ‘Örgütün 500 milyon euro uyuşturucudan geliri var’ dedi. Yaklaşık 1 milyar eurosu burada aklanıyor” şeklinde konuştu.

Sarızeybek ayrıca Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın 74 askerin katili olduğunu açıkladığını da kaydetti.



Savcı Öz’e sormuştu



Sarızeybek hakkında 2009 yılında bir gazetede “Ergenekon kasaları” başlığıyla BDDK’nın kendisinin de aralarında bulunduğu 143 kişinin kasası bulunup bulanmadığının bankalara sorulduğuna ilişkin haber yer almıştı. Sarızeybek, kasası olduğuna ilişkin iddiaları sert bir dille yalanlamış ve gazete hakkında dava açmıştı. Bu mahkemeye gelen bir evrakta ise Sarızeybek’in “Ergenekon şüphelisi” olduğu belirtilmişti. Bunun üzerine Sarızeybek, 19 Ekim 2010’da, “Ergenekon” soruştuması kapsamında şüpheli olup olmadığını öğrenmek için soruşturmayı yürüten dönemin özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ile dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı ile görüşmüştü.