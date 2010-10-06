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EMEKLİ ALBAY DOĞAN ADLİYEDEN AYRILDI İSTANBUL (A.A)

06 Ekim 2010 20:44

-EMEKLİ ALBAY DOĞAN ADLİYEDEN AYRILDI İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - ''Ergenekon'' davası sanığı olan ve eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümüyle ilgili ses kaydı internete düştüğü için hakkında inceleme başlatılan emekli Albay Arif Doğan, başka bir soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı. Doğan, adliyeden ayrılışı sırasında bir gazetecinin ''Hangi konuda sorgulandınız?'' sorusuna, ''Sonra söyleyeceğim. İfadem bitmedi. Ne olacak alıştık, yine geleceğiz'' yanıtını verdi.  Bir daha ne zaman geleceği sorulan Doğan, ''Takdir savcılarımızın'' dedi. Doğan'ın ifadesinin, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık tarafından, Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının ''faili meçhul cinayetlere'' ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında yazılan talimat doğrultusunda alındığı öğrenildi.

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