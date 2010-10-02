-EMEKLİ ALBAY DOĞAN, ADLİYEDEN AYRILDI İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - ''Ergenekon'' davası sanığı olan ve eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in ölümüyle ilgili ses kaydı internete düştüğü için hakkında inceleme başlatılan emekli Albay Arif Doğan, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinden ayrıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'e yaklaşık 8 saat süreyle ek ifade veren Doğan, çıkışta gazetecilerin soruları üzerine, ''Ben yine geleceğim buraya. Bazı konular daha var Diyarbakır ve Ankara ile ilgili. Bittiği zaman sizlerle görüşürüm'' dedi. Ne zaman geleceği sorulan Doğan, ''Daveti bekleyeceğim. Sağlığım müsait olursa...'' yanıtını verdi. Bir gazetecinin, ''Hangi savcı alacak ifadenizi?'' şeklindeki sorusu üzerine de Doğan, ''Bilemiyorum, takdir adaletindir'' diye konuştu. Tekerlekli sandalyeyle adliyeden çıkarılan Doğan, araçla buradan ayrıldı. Bu arada, bir ambulans ve 3 kişilik sağlık ekibi, Doğan'ın ifade işlemi süresince adliyede bekledi.