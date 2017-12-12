Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok'un iddiası: FETÖ'nün suikast timleri, sansasyonel eylemler yapacaklar!

Ergenekon ve Balyoz davalarında 4 yıl 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat eden emekli Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok 'FETÖ'nün suikast timi oluşturduğu iddiasında bulundu.

Kanal D haberden Berat Çamyar'a konuşan eski askeri savcı Üçok, 'FETÖ'nün suikast timleri sansasyonel eylem yapacaklar dedi.

'FETÖ'nün suikastçilerini Makedonya ve Kosova'da eğittiğini söyleyen Üçok, ''Siyaset adamlarına, önemli sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, din adamlarına, spor yöneticilerine, sanatçılara karşı olacak bu eylemler'' ifadesini kullandı.

Üçok tarihte vererek, ''Benim bildiğim kadarıyla önümüzdeki bir kaç ay içerisinde yapılacak" diye konuştu.