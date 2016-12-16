Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok: Kaos süreci başlatıldı, birlik olmazsa TSK yönetime el koyacaktır!

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcısı emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, "Kaos süreci başlatıldı, birlik olmazsa TSK emir komuta zinciri içerisinde yönetime el koyacaktır" dedi.

Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu durumu 'kaos' olarak adlandıran Üçok, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Darbe sonrası KAOS süreci başlatılmıştır. G.Doğu, Irak, Suriye'den şehitler. Şehirlerde kanlı eylemler. Ekonomik baskılar. Suikastlar. Birlik olalım." diye yazdı.

Üçok'un paylaşımları şöyle: