Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanı ele geçirilseydi, komuta kademesi darbenin emir komuta içinde yapıldığını açıklardı!

"Kaos süreci başlatıldı, birlik olmazsa TSK emir komuta zinciri içerisinde yönetime el koyacaktır” sözleri tartışma yaratan Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcısı emekli Albay Ahmet Zeki Üçok yeni bir iddia ortaya attı. Üçok, “15 Temmuz’da Sayın Cumhurbaşkanı ele geçirilmiş olsaydı, komuta kademesi bu darbenin emir komuta zinciri içinde yapıldığını açıklardı” dedi.

RS FM'de Yavuz Oğhan'ın programına konuk olan Üçok, darbe girişiminde yer alan unsurların hâlâ Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde olduğunu iddia etti.

Üçok, Türkiye’de bir kaos ortamı yaratıldığını söylerken “Böyle bir kaos ortamında bunlarında olmasıyla beraber çok kanlı bir kalkışma yaratılacak. Ülke olarak bütün bunlara karşı mücadele etmezsek ne yazık ki tıpkı 12 Eylül öncesi gibi TSK yönetime el koyacaktır. Bence çok ileri bir tahmin değil” dedi.

"Komuta kademesi kötü sınav verdi"

Üçok, "Daha önce de söyledim komuta kademesinin bu süreçte kötü sınav verdiğini, sürecin sorumlusu olduğunu. Bunların derhal görevden alınması gerektiğini söyledim. Benimle benzer düşüncede olan birçok insan bulabilirsiniz" diye konuştu.