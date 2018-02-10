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Emek ve Demokrasi Güçleri'nden gözaltı tepkisi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Emek ve Demokrasi Güçleri, yarın Ankara'da gerçekleşecek Halkların Demokratik Partisi (HDP) kongresi öncesinde gözaltıların arttığını, bunların tesadüf olmadığını öne sürerek, AK Parti iktidarının "Size kongre yaptırmayacağ

10 Şubat 2018 17:45

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Emek ve Demokrasi Güçleri, yarın Ankara\'da gerçekleşecek Halkların Demokratik Partisi (HDP) kongresi öncesinde gözaltıların arttığını, bunların tesadüf olmadığını öne sürerek, AK Parti iktidarının \"Size kongre yaptırmayacağız\", hatta \"Size siyaset yaptırmayacağız\" mesajı verdiğini iddia etti.
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, hafta boyunca İzmir\'de ve Türkiye genelinde devam eden operasyonlarda HDP\'li yöneticilerin gözaltına alındığını belirterek, Eğitim Sen İzmir 1 No\'lu Şube\'de basın toplantısı yaptı. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklama yapan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir Koordinasyon Kurulu Sekreteri Melih Yalçın ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Çağdaş Topal, AK Parti iktidarının muhaliflerine adeta siyaset yapma yasağı koyduğunu öne sürdü. 3 gün önce İzmir\'de onlarca kişinin gözaltına alındığını söyleyen Melih Yalçın, dün de Türkiye genelinde siyasi çalışmalarıyla kamuoyunda tanınan kişilerin aynı uygulamaya maruz kaldığını dile getirdi. Yarın Ankara\'da düzenlenecek HDP kongresi öncesindeki bu gözaltıların tesadüf olmadığını savunan Yalçın şöyle konuştu:
\"Afrin\'e yönelik operasyona karşı çıkan ve savaşa hayır diyen herkesi hedefe koyan, faşizan uygulamalarını pervasızca sürdüren AKP iktidarı bu gözaltılarla HDP\'ye \'Size kongre yaptırmayacağız\', hatta \'Size siyaset yaptırmayacağız\' demektedir. Bundan birkaç yıl önce insanlara \'düz ovada siyaset\' yolunu gösteren AKP, yasal siyasetin etki alanı büyüdükçe paniklemiş, 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında da kendine tehdit olarak gördüğü bu duruma karşı, savaş ve baskı politikalarını çözüm olarak ortaya koymuştur. Çatışmaların artmasıyla milletvekillerini, belediye başkanlarını tutuklamak, yasal zorunluluğu olan kongresini gerçekleştirmesinin fiilen yasaklanması noktasına varmıştır. Gözaltılarla tutuklamalarla kriminalize edilmeye çalışılan sadece HDP değil, bütün olarak yasal muhalefettir. Savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunmak ve bu çerçevede mücadele etmek hepimizin yurttaşlık görevidir.\"
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri olarak gözaltına alınan, barış ve demokrasi mücadelesinde emekleri olan kişilere kefil olduklarını belirten Melih Yalçın, \"Gözaltı ve tutuklamalara karşı HDP\'nin yanındayız. Bizler, barış ve demokrasi mücadelesinde bedel ödemeye hazır olduğumuzu, baskıların, gözaltı ve tutuklamaların bizi bu mücadeleden geri bırakmayacağını, her arkadaşımızın yerini doldurmak için daha fazla çaba sarf edeceğimizi kamuoyuna duyururuz\" dedi.

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