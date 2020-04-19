T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emek Sineması'nın müdürü Hikmet Dikmen hayatını kaybetti

Dikmen, sinemanın kapatılmasının ardından, "İnsan evladını kaybetmiş gibi oluyor" demişti

19 Nisan 2020 22:08

2009 yılında kapatılan, 2013'te tamamen yıkılan Emek Sineması'nın efsanevi müdürü Hikmet Dikmen, hayatını kaybetti.

Sinemanın yıkılmasının ardından emekliye ayrılıp Yalova'nın Çınarcık ilçesine yerleşen Dikmen, 19 Nisan'da öğle saatlerinde hayata veda etti.

Bir süredir İstanbul'da kanser tedavisi gören Hikmet Dikmen'in cenazesi, yarın öğle namazından sonra İstanbul'daki Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

ETİKETLER

hikmet dikmenemek sineması
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24