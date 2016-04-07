Emek Sineması inşaatında yangın

Bir süredir tadilatı devam eden İstiklal Caddesi üzerindeki Emek Sineması ile bitişiğindeki bir binanın arasında yangın çıktı. İşçiler, yangının Emek Sineması'na sıçramaması için seferber oldu.

Alınan bilgiye göre, işçilerin kaldığı odaların üstünde izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. İşçiler, alevlerin Emek Sineması'na sıçramaması için büyük çaba harcadı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri de işçilerin yardımıyla yangına müdahalede bulundu. Yangın, yaklaşık 20 dakikalık uğraş sonucu kontrol altına alındı.