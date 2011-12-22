

T24 - Emek Sineması için umut ışığı doğdu. İKSV Başkanı Bülent Eczacıbaşı, tarihi sinema ve Serkildoryan'ı da içine alan bölgeyi kültür adasına dönüştürecek bir projeyi üstlenmeye hazır olduklarını açıkladı.

Radikal gazetesinden Müge Akgün'ün yazısı şöyle: İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Başkanı Bülent Eczacıbaşı, geçen yıl başlattığı değerlendirme toplantısının ikincisini dün sabah yaptı. Kültür sanat dünyasının en önemli sivil toplum kuruluşu İKSV, son yıllarda faaliyetleri çoğaldığı, vakıf hızla büyüdüğü için büyük bir mali yük altına girmişti. Eczacıbaşı, 2011’de başta Borusan olmak üzere sponsorların desteğiyle sorunların aşıldığı, kredi yapısının finans kurumlarıyla ortak çalışmalar sonucu daha rasyonel hale dönüştüğü, fon yaratılarak kredilerin geriye ödenebileceğini kanıtladıkları müjdesini verdi. Kısacası artık vakıf daha zengin ve sağlam ayakta duruyor.



Toplantının odağında ise yıkılması gündemde olan tarihi Emek Sineması vardı. Bülent Eczacıbaşı, Emek Sineması’yla ilgili tartışmaların baştan beri İKSV’yi çok ilgilendirdiğini ama ne yaptılarsa ‘Emek neden yıkılmak isteniyor?’, ‘Yerine ne yapılacak?’ sorularına net cevap alamadıklarını, proje hakkında bir şey bilmedikleri için de şeffaf bir sürecin oluşmasına destek sağlayamadıklarını ve projenin bu haliyle kültür sanat dünyasına katkısı olacağına inanmadıklarını söylüyor.





Emek yerinde kalıyor



Böylesine pek de iç açıcı olmayan bir tabloda Bülent Eczacıbaşı’nın kamuya bir önerisi var. İKSV olarak çözümün bir parçası olmak istiyorlar. Eğer kendilerine altı ay gibi bir süre verilirse, Emek Sineması ve Serkildoryan’ı içine alan bölgeyi bir kültür adasına dönüştürecek, Beyoğlu’nun dokusuna uygun yeni bir proje hazırlamaya talipler. İKSV’nin projesinde, Kamer İnşaat’ın tepki çeken projesinin aksine Emek Sineması bulunduğu yerde olduğu gibi korunacak. Yıllar önce yanan İpek Sineması yeniden ayağa kaldırılacak.



Uygulanabilir bir çözüm ortaya koyacaklarına inandıklarını belirten Eczacıbaşı, hem kamuoyunda hem de basında bu konuda olan duyarlılığa ve bu süreçte yanlarında olan Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’a güveniyor.



Bülent Eczacıbaşı’na göre kültür sanat altyapısında kamu katkısı olmadan hiçbir şey yapılamaz. Çünkü Emek projesi yeni önerilecek haliyle bir alışveriş merkezi gibi kârlı bir ticari yatırım olmayacaktır. Bu sorumluluğun altına elini koyacak başta mal sahibi ( ki o da kamu) herkesin özverisi söz konusu olabilir. Kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliğiyle kurulacak bir konsorsiyum gibi yeni bir model ortaya konabilir. Anladığımız kadarıyla İKSV, projeyi devralmaya, inşaatı gerçekleştirmeye ve sonra da işletmeye aday görünüyor.



Bülent Eczacıbaşı İKSV gibi vakıflara kamu katkısının dünyada pek görülmediği kadar küçük olduğunu söylüyor. Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 60 civarındayken, bizde yüzde 5’i geçmiyor.





En büyük sorun mekân



2012, İKSV’nin 40. kuruluş yılı. 40. yıla özel birçok özel etkinlik düzenleniyor. Etkinlik programı 10 Ocak’ta yapılacak basın toplantısında açıklanacakmış ama aldığımız duyumlara göre Fazıl Say’a 40 yıla özel bir beste ısmarlanmış. Fakat her zamanki gibi konser salonu sorunu devam ediyor. En önemli konserler AKM kapalı olduğu başka bir konser salonumuz da olmadığı için de kongre merkezleri salonlarında yapılabiliyor. Eczacıbaşı “Kültür sanat altyapısı kamu tarafından oluşturulmalıdır, mekân sorununu ancak kamu çözebilir. Yakınmıyoruz ama ilgi bekliyoruz” diyor.



Toplantıya katılan Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda İKSV’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve en büyük sponsoru Ahmet Kocabıyık ise kültür sanat altyapısına kamu desteği taleplerini daha açık dile getiriyor.



Gerçek şu ki, bilgi akışındaki yanlışlıklar, projeyi gerçekleştirecek olanların bırakın sorulara cevap vermeyi ortadan adeta yok olmaları projeye olan güvensizliği körüklüyor. Basın yayın organları da taraflardan net bir bilgi alamadığı için kamuoyunu aydınlatamıyor.

Benim 25 yıldır kültür sanatla iç içe bir gazeteci olarak bu konuda yetkili olan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’dan bir isteğim var. Biz gazetecileri bir araya getirip merak ettiğimiz sorulara cevap vermesi, hatta daha da ötesi yeni yıl armağanı olarak İstanbul’un kültürel miraslarından biri olan Emek’in yıkılmayacağı, İKSV’nin şemsiyesi altında gerçek bir restorasyon yapılacağı müjdesini vermesi…







