Emek Sineması için nöbetteler



T24 -



'Kültür dokusuna uygun değil'







'Hâlâ itirz hakkı var'





ntvmsnbc'nin haberine göre; saat 16:00’dan itibaren Taksim Meydanı’nda buluşan sinema severler, Emek Sineması’nın önüne yürüyerek basın açıklaması okudu ve bir kez daha Emek Sineması'nın yıkılmasına karşı çıktı.Yanlarında uyku tulumu, battaniye ve içeceklerini de hazır bulunduran protestocular soğuk havaya rağmen Emek Sineması’nın önünde sabahlamayı planlıyor.Yürüyüşe katılan kalabalık arasında Nurgül Yeşilçay, Memet Ali Alabora, Tarık Akan ve Rutkay Aziz gibi oyuncular da yer aldı.İsyanbul Kültür Sanat Varyetesi, Beyoğlu için Mücadele İnisiyatifi, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), Sinema Emekçileri Sendikası (SİNESEN), İşçi Filmleri Festivali, Yeni Sinema Hareketi, İMECE-Toplumun Şehircilik Hareketi ve Kamusal Sanat Laboratuvarı gibi dernek ve hareketler de 'Emek' için yürüyenler arasındaydı.9. İstanbul İdare Mahkemesi 12.05.2010 tarihinde Emek Sineması için öngörülen projenin “uygulanması halinde telafisi güç ya da imkansız zarar doğuracak nitelikte olduğu” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Kararın ardından, 14.12.2010 tarihinde üç uzmandan oluşan bilirkişi heyeti, incelemesini yapmış ve 18.04.2011 tarihinde mahkemeye sunduğu raporda iki uzman dava konusu projenin kültür dokusuna uygun olmadığını belirterek yürütmeyi durdurma yönünde karar vermişti.01.12.2011 tarihinde, bilirkişi raporuna ve 2010 baharından itibaren devam eden kamuoyunun verdiği mücadeleye rağmen, 9. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasını iptal etti.Bu karardan sonra hukuki olarak bir itiraz hakkı bulunmasına rağmen, benzer dava süreçlerini örnek gösteren yürüyüşçüler Emek’in geleceğinin artık sadece kamuoyunun direnme gücüne bağlı olduğunu söylüyorlar.