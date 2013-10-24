'Emek Sineması' eylemcileri beraat etti

Emek Sineması'nın yıkımını protesto ettikleri gerekçesiyle 7 Nisan'da yapılan eylemde gözaltına alınan ve haklarında dava açılan Hazar Berk Büyüktunca, Özgür İpek, Mehmet Ferit Aka ve Mehmet Berke Göl beraat etti. Gerekçe: Protesto anayasal hak

7 Nisan 2013 günü Emek Sineması’nın yıkımı protestosu esnasında orantısız güce maruz kalan ve biri SİYAD üyesi Berke Göl olmak üzere 4 kişi hakkında açılan ceza davasının ikinci duruşması Çağlayan Adliyesi’ndeki İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Radikal'den Fatih Yağmur'un haberine göre, duruşmaya haklarında 6 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanıklardan Hazar Berk Büyüktunca ve Mehmet Berke Göl katıldı. Sanıklar, duruşmada savunmalarını yazılı olarak sundu. Mahkeme, savunmaların alınmasının ardından kararını açıkladı. Mahkeme, verdiği kararda toplantı, gösteri ve yürüyüşe katılmanın anayasal bir hak olduğunu ve sanıkların suç işlemediğine hükmederek beraatlerine karar verdi.

6 yıla kadar hapis isteniyordu

Gözaltına alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılan 4 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. Sinema Yazarları Derneği üyesi Berke Göl ve diğer üç kişi hakkında hazırlanan iddianamede "görevi yaptırmamak için direnme" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyordu.

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