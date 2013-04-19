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Emek protestocularına 6 yıl hapis isteniyor

Emek Sineması'nın yıkımının durudurulması için yapılan gösteride gözaltına alınan 4 kişiye görevi yaptırmamak için direnme ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten dava açıldığı bildirildi

19 Nisan 2013 19:10

Emek Sineması'nın yıkımının durdurulması için 7 Nisan'da aralarında sinema sanatçılarının da bulunduğu bir grup, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde protesto yürüyüşü yapmıştı. Basın açıklamasının ardından gruptan bazı kişiler, Emek Sineması'nın bulunduğu Yeşilçam Sokağı'na girmek istemiş ancak polis engeliyle karşılaşmıştı.

Eylemcilere biber gazıyla müdahale eden polis, yaşanan arbede sonrası Berke Göl, Hazar Berk Büyüktunca, Özgür İpek ve Mehmet Ferit Aka'yı gözaltına almıştı. Savcı, gözaltına alınan 4 kişi hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

Savcılık talimatıyla serbest bırakılan Göl ve diğer şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma tamamlandı. Sinema Yazarları Derneği üyesi Berke Göl ve diğer üç kişi hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından hazırlanan iddianamede, Şüphelilerin eski Emek Sinemasına girmek isteyen 250 kişilik grup içerisinde yer aldığı, ve kolluk güçlerinin megafonla yaptığı basın açıklamasının ardından dağılın uyarılarına uymayarak ellerinde bulunan soda şişelerini ve etraftaki saksıları kolluk güçlerine fılatarak 'görevi yaptırmamak için direnme' suçunu işledikleri ve kolluk güçlerine zor kullanılarak yakalandıkları belirtildi. Şüphelilerin, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.Şüpheliler hakkında 'Kamu malına zarar verme' suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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