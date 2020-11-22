İşçilerden 'geçinemiyoruz' eylemi: Bir kereliğe mahsus servet vergisi toplanmalı

T24 Haber Merkezi

İstanbul Eminönü'nde bugün bir araya gelen gelen işçiler, işsizler, esnaf ve gençler, pandemi koşullarının en çok işçi sınıfını etkilediğini dile getirerek hükümetten acil önlem alınmasını istedi.

Otel ve Turizm İşçileri Sendikası, Kırmızı Gazete, İşçinin Kendi Partisi, Emek ve Adalet Platformu, İşçi İttifakı, Yaşar Usta Emek Portalı ve Kadın İşçi İnternet Gazetesi'nin ortak metninde, Koronavirüs salgınıyla ilgili "gerçeklerin halktan saklanmaması gerektiği" vurgulanarak "Başta İstanbul’da olmak üzere acilen en az iki haftalık tam kapanma sağlanmalı. Gerekli tüm önlemler gecikmeksizin tüm ilgili meslek örgütlerinin, sendikaların, belediyelerin işbirliği ile alınmalı. Artık herkes kabul ediyor. Ekonomide kriz var. Evlerde işsizlik, yoksulluk var. Ülkede adalet yok, özgürlük yok! İş yok, aş yok!" denildi.

Ekonomik gidişatın işçinin belini büktüğünü ve faiz tartışmaları gibi reformların patronlar için yapıldığı belirtilirken, "Köprüye, otoyola, havaalanına, hastaneye dövizle gelir güvencesi verirken işçiye, işsize, çiftçiye, esnafa hiçbir şeyin güvencesini vermeyenler sonunda sebep oldukları felakete sırtlarını dönüp “Allah sonumuzu hayreylesin” deyip çekip gidebiliyorlar" dendi.

İşçi sınıfının örgütlenmesi ve birlikte hareket etmesi gerekliliğinin altı çizilirken, "Konut, sağlık, eğitim, sosyal destek gibi alanlarda açılacak yeni iş sahaları ile tam istihdam hedeflenmelidir. Tam istihdam; herkesin ürettiği ve hakça bölüştüğü bir ülke, neden olmasın diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin dış borçlarının da emekçilerden çıkarıldığını ve bu borçların çözümü üretim iken ithalat yoluna gidildiğini açıklayan metinde, özellikle tarıma yatırımın artması talep edildi.

"Servet vergisi toplanmalı"

Toplumun yoksulluk seviyesine kadar gerilemiş kesimleri için zengin sınıftan bir defaya mahsus servet vergisi alınması talep edilirken, "Bunun için mevcut kamu kaynakları yeterli değilse, bir defaya mahsus toplumun en zengin kesimlerinden gerçek bir servet vergisi toplanmalı. Spekülatif işlemlerden, çevreye zarar veren faaliyetlerden başlayarak sermaye kesimine yeni vergiler uygulanmalı" denildi.

Özelleştirmelere "soygun" benzetmesi yapılırken, ekonominin zayıflamasının sebebi olarak da ifade edildi.