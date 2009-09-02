Emek elektrik patronuna ceza geldi!

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Emek Elektrik yönetim kurulu başkanı ve murahhas azası olan Hüseyin Arabul'a 15 bin TL idari para cezası verdi.

SPK Haftalık Bülteni'nde yer alan kararda şöyle denildi:



"Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin



A) Kurulumuzun 01.07.2009 tarih ve 20/539 sayılı Kararına konu finansal

tablo düzeltmelerini yapabilmesini teminen Şirket'e 30.09.2009 tarihine kadar

ek süre verilmesine,



B) 31.12.2007 tarihli finansal tablolarının hatalı olarak düzenlenmiş

olması nedeniyle Şirket'in ilgili dönemde yönetim kurulu başkanı ve murahhas

azası olan Hüseyin ARABUL hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesi

uyarınca 15.000,- TL idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir."