Embil İlaç, İspanyollara satılıyor

Türkiye’nin köklü ilaç şirketlerinden biri olan Embil İlaç Sanayi Limited Şirketi, İspanyol Exeltis Pharmaceuticals Holding’e satılıyor.

Rekabet Kurulu’na yapılan başvuru kayıtlarına göre satışa konu olan şirketler arasında Embil İlaç dışında, Edko Pazarlama Tanıtım Ticaret Anonim Şirketi ve Embil International Philippines Inc. de yer alıyor. Yeni kurulduğu anlaşılan Exeltis Pharmaceuticals, 40 yıl önce kurulan Chemo bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Exeltis Pharma özellikle kadın sağlığı ve solunum yolu hastalıkları konusunda uzmanlaştı. Embil İlaç da, ürünleri kadın hastalıkları alanında yoğunlaşan bir şirket. Embil İlaç’ın sitesinde yer alan bilgilere göre, şirketin temeli 94 yıl öncesine dayanıyor. Şirketin sahibi Embil Ailesi, Çerkezköy’de üretim üssü bulunan Embil ürünlerinin önemli bir kısmını ihraç ediyor.

Son 10 yılda 15 ilaç firması yabancılara satıldı

İlaç şirketleri arasında, 2000’lerin ortasında yabancılara satış yoğunlaştı. Bu alandaki son büyük satış kararı ise Nisan 2012’de açıklandı. Mustafa Nevzat’ın hisselerinin yüzde 95,6’sı ABD’li Amgen’e satıldı. Yapılan açıklamalara göre, Türkiye’de son 10 yılda 15 ilaç firması yabancılara satıldı.

Türkiye’nin ilk ilaç üreticisi İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi 2003 yılında hisselerini İtalyan ilaç devi Menarini Group’a satmıştı. Yabancı sermayenin Türkiye pazarında ses getiren en önemli girişimi, 2003’te Fako İlaç’ın 63 milyon dolara Actavis Grubu’na satılmasıyla gerçekleşti. 2006’da Actavis, Fako’nun kalan yüzde 11’lik hissesini de satın aldı. Aynı yıl, Biofarma, Munir Şahin İlaç, Taymed ve Deva Holding’in satış işlemleri oldu. Yerli ilaç sektörünün en büyük şirketlerinden Eczacıbaşı İlaç ise, 2007’de hisselerinin yüzde 75’ini Çek Cumhuriyeti menşeli Zentiva’ya sattı.

İlaç pazarında gelişme

Yabancı alıcıların Türkiye ilaç pazarına yönelik ilgileri sürse de, tersi yönde gelişmeler de yaşanıyor. Lüksemburglu yatırım fonu Ivory, 2006’da satın aldığı Münir Şahin İlaç’ı geçtiğimiz ay sattı. Münir Şahin’in alıcısı Türkiye’de yerleşik bir firma, ancak şirketin sermayedarları ABD’lilerden oluşuyor.

Yabancı ilgisinin temelinde, Türkiye ilaç pazarındaki gelişmenin etkisi büyük. İlaç Endüstrisi İşveren Sendikası verilerine göre, ilaç pazarı 2013 yılında kutu bazında yüzde 0,6 büyüdü. Pazarın TL bazındaki artışı ise aynı dönem için yüzde 6,5 oldu. 2013 verilere göre Türkiye’deki ilaç pazarının büyüklüğü 15 milyar 400 milyon TL seviyesinde. Anılan dönemde Türkiye’de kullanılan ilaç sayısı ise 1 milyar 780 milyon adet.