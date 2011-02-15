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EMANETTEKİ KAÇAK SİGARALARI ÇALMIŞLAR  KONYA (A.A)

15 Şubat 2011 21:24

-EMANETTEKİ KAÇAK SİGARALARI ÇALMIŞLAR  KONYA (A.A) - 15.02.2011 - Konya'da polis tarafından yapılan baskınlarda ele geçirilen kaçak sigaralardan 27 bin 500 paketi Tarım İl Müdürlüğü deposundan çalındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen kaçak sigaralardan bir bölümü adli emanette yer kalmadığı için merkez Karatay ilçesindeki Tarım İl Müdürlüğü depolarına yerleştirildi. Bir süre sonra sigaralardan 27 bin 500 paketi çalındı.  Olayın ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde H.S (25), N.K. (20), A.K. (28) ve Y.B. (24) gözaltına alındı.  Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüphelilerin, sigaralardan bir bölümünü sattıkları öğrenildi.

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