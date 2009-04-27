Emanetçi hoca devri



Jürgen Klinsmann'ı görevinden alan Bayern Münih Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, gelecek sezon için yeni bir teknik direktör arayacaklarını söyledi.



Rummenigge, bugün Münih kentinde düzenlediği basın toplantısında, Jupp Heynckes'i geçici bir süre için teknik direktörlük görevine getirdiklerini ve bunun geçici bir çözüm olduğunu belirterek, Heynckes ile sezon sonuna kadar oynayacakları 5 karşılaşma için anlaştıklarını ifade etti.



Sezon hedefine ulaşmaları konusunda ortaya çıkan büyük bir endişe nedeniyle ''psikolojik engelleri ortadan kaldırmak'' amacıyla Klinsmann'ı görevden aldıklarını kaydeden Rummenigge, Heynckes ile şimdi son maçlarda yeniden atak yapmak ve en azından Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi başarmak istediklerini sözlerine ekledi.



Bayern Münih Menajeri Dieter Hoeness de sezon hedeflerine ulaşma konusunda endişe duyduklarını, önemli maçların hepsini kaybettiklerini, bu nedenle böyle bir karar aldıklarını söyledi.





