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Emanet motosikletle kapkaç yaptılar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da İ

07 Şubat 2018 16:03

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da İ.G. adlı kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan motosikletteki biri kadın iki kişi, yakalandı. Motosikletin kapkaç yapmak için emanet alındığı ortaya çıktı.
Olay, 4 Şubat günü saat 23.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi\'nde meydana geldi. İ.G adlı kadının cep telefonu, motosiklet üzerindeki biri kadın iki kişi tarafından çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürosu ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerinden, şüphelilerin G.Y. (27) ile erkek arkadaşı Y.E.C. (19) olduğunu belirledi. İki şüpheli, operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çalınan telefon ele geçirildi. İfade alma işlemi tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin, kendi kullandıkları motosiklet arıza yapınca bir arkadaşlarından emanet motosiklet aldıkları ortaya çıktı.

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