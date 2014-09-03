'Emanet' dizisi ekibi çekim için kilisenin kirişlerini söktü!'

Fox TV'de yayınlanacak Emanet dizisinin çekimlerinin yapıldığı Kapadokya'daki Meryem Ana Kilisesi'nin kirişlerinin dizi ekibince söküldüğü iddia edildi.

Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunan Kapadokya Kültür Tarih Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı Mükremin Toprak, kiliseyi ayakta tutan iki metal kirişin dizi çekimlerinde kameranın rahat hareket etmesi ya da görüntü nedeniyle söküldüğünü belirtti.

Dizi ekibi kirişleri yerine takacak

Bianet'ten Nilay Vardar'ın haberine göre, Kapadokya'da geçen Gold filmin çektiği ve bu akşam ilk bölümü Fox TV'de yayımlanacak "Emanet" dizi için kilisede bir süredir çekimler sürüyordu.

Mükremin Toprak, “Bu metal kirişler sayesinde kilise ayakta kalıyor. Kesilmesi için de elektrikli aletler lazım. Dışarıdan birinin gelip kesmesi mümkün değil. Zaten maddi bir getirisi de yok. Şu anda en ufak bir sarsıntıda kilise yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Dizi ekibi ziyaretime gelip kendilerinin sökmediğini ancak kirişleri yerine takacaklarını söylediler” dedi.

Belediye hiçbir önlem almadı

Toprak, "Zaten bu kilisenin kullanımı belediyeye aktarıldı. Ancak belediye hiçbir önlem almadı. Yıllardır defineciler kiliseyi berbat etti. Odaların içinde altın arıyorlar. Freskleri kırıyorlar. Harabe haline dönen bu kilisenin sanki yetkililerce de yıkılması isteniyor. Dizinin çekimleri iki yıl sürecek, herhangi bir zarar gelmemesi için takipte olacağım" diye konuştu.

Meryem Ana Kilisesi hakkında

Eskiden Rumların yaşadığı Nevşehir Cumhuriyet mahallesinde bulunan ve 1849 yılında inşa edilen kilise Meryem Ana Kilisesi ismi ile biliniyor.

1924 mübadelesinin ardından Rumların gitmesiyle kilise bir süre cezaevi olarak kullanıldı. 1986 yılında Nevşehir Belediyesi'ne tahsis edilen kilise harap halde restore edilmeyi bekliyor.