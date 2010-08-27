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EMANA'NIN TRANSFERİ ÖDEMEYE TAKILDI MADRİD (A.A)

27 Ağustos 2010 17:21

-EMANA'NIN TRANSFERİ ÖDEMEYE TAKILDI MADRİD (A.A) - 27.08.2010 - Galatasaray'ın transfer etmek istediği Real Betis'in Kamerunlu futbolcusu Achille Emana'nın menajeri Jose Pablo Varela, ''Anladığım kadarıyla eğer Galatasaray ödemeyi daha kısa zamanda yaparsa Betis bu teklifi kabul edecek'' dedi. Transferin ''ödeme şekli'' konusunda tıkandığını ifade eden Varela, ''Müzakerelerin devam edip etmeyecek durumda olacağını en kısa zamanda öğreneceğimizi sanıyorum'' dedi.  Varela, ''Emana'nın kafa olarak pazar günkü 2. lig ilk maçında oynayacak durumda olmadığını, ancak kararı Betis teknik direktörünün vereceğini'' söyledi.  Öte yandan Sevilla kentinin yerel gazeteleri, İtalya'nın Palermo takımının geçen sezon sonundan itibaren Emana ile ilgilendiğini, ancak şimdi ciddi bir şekilde teklif götürmeye hazırlandığını iddia etti.  Yapılan yorumlarda, Real Betis'in Emana'yı satarak takıma bir veya iki futbolcu takviye yapmak istediği hatırlatılarak, Galatasaray'ın yaptığı 6 milyon avroluk teklifin Palermo tarafından yükseltilebileceği savunuldu. Sevilla basını, her türlü ihtimalde transfer sezonunun bitmesinden önce Emana'nın Betis'ten ayrılmasının büyük olasılık olduğunu vurguladı.

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