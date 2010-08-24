-EMANA, 6 MİLYON AVRO KARŞILIĞINDA GALATASARAY'DA MADRİD (A.A) - 24.08.2010 - Galatasaray'ın, İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Real Betis'te forma giyen Kamerunlu orta saha oyuncusu Achille Emana'nın transferi için anlaşma sağladığı öğrenildi. Real Betis kulübüne yakın kaynaklardan alınan bilgilerde, Sevilla kentinde yapılan görüşmeler sonrasında Real Betis'in, Emana için Galatasaray'ın önerdiği 6 milyon avroyu kabul ettiği belirtildi. Ancak Real Betis'in, 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun Galatasaray'dan başka bir takıma transfer olması halinde yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değişen bir gelir alacağı da ifade edildi. Real Betis'in bugün TSİ 18.00'de yapacağı antrenmana çıkmayacak olan Emana'nın, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı, 1 yıllık uzatma opsiyonu olacağı ve toplam 5 milyon avro kazanacağı öne sürülüyor.