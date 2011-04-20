-EM: GELİŞ SIRASINA GÖRE DEĞERLENDİRECEĞİZ ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, geçici aday listelerine karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazların süresinin bugün saat 17.00 itibariyle dolduğunu belirterek, geliş sırasında göre değerlendirme yapacaklarını bildirdi. Em, YSK'dan ayrılırken gazetecilerin soruları üzerine, seçim takvimine göre, geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların süresinin dolduğunu belirterek, ''Geliş sırasına göre kurulumuz her gün toplantı halinde değerlendirmelerini yapacak. Bugün 10.00'da başladı. Yarın da 10.00'da başlayacak. Gelen dilekçelerin, itirazların durumuna göre değerlendireceğiz'' dedi. Seçim takvimine göre bir inceleme süresi bulunduğunu söyleyen Em, ''Siyasi parti ve bağımsız adayları bu süre içerisinde inceleriz ve eksikliklerini de kendilerine bildiririz. Bağımsız adayların il seçim kurulu aracılığıyla belgelerinin tamamlanması istenmiştir. Bir kısmı zamanında tamamlanmıştır. Bir kısmı tamamlanmamıştır. Şimdi onları değerlendireceğiz'' diye konuştu.