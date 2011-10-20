-Elysee Sarayı, bebeğin doğumunu ilan etmedi PARİS (A.A) - 19.10.2011 - Fransa'da, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin baba olduğu Elysee sarayı tarafından resmen ilan edilmedi. Carla Bruni-Sarkozy'nin doğumundan önce Elysee sarayından yapılan açıklamada, bebeğin doğumu konusunda açıklamada bulunulmayacağı belirtildi. Bu arada, kız bebeğin doğumuyla Fransa Cumhuriyeti tarihinde ilk kez görevdeki bir cumhurbaşkanı baba oldu. Carla Bruni-Sarkozy'nin çevresinden doğumu açıklayan bir kişi, şimdilik bebeğin isminin bilinmediğini belirtmişti.