Élysée: Macron'un Ukrayna konulu zirve teklifini Biden ve Putin prensipte kabul etti

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Fransa Cumhurbaşkanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ı, Ukrayna krizinde gerilimi düşürmek için bir zirveye davet ettiği, liderlerin prensipte anlaştığını duyurdu.

Élysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un diplomasi çabaları aktarıldı.

Açıklamada "Biden ve Putin prensipte bir zirve teklifini kabul etti. İçeriği ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov tarafından 24 Şubat'taki zirvede hazırlanacak. Zirve, Rusya, Ukrayna'yı işgal etmediği sürece gerçekleşebilir"

Beyaz Saray, Biden'ın bir zirveye hazır olduğunu doğruladı. Kremlin ya da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den bir açıklama yapılmadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün iki kere, toplam olarak neredeyse üç saat Putin'le konuşmuş, iki konuşmanın arasında da 15 dakika Biden'la konuşmuştu.