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ELVİS BUDAPEŞTE'NİN FAHRİ HEMŞEHRİSİ OLACAK  BUDAPEŞTE (A.A)

02 Mart 2011 18:44

-ELVİS BUDAPEŞTE'NİN FAHRİ HEMŞEHRİSİ OLACAK  BUDAPEŞTE (A.A) - 02.03.2011 - Rock'n roll kralı Elvis Presley Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin fahri hemşehrisi ilan edilecek. Budapeşte Anakent Belediye Başkanı İstvan Tarlos, Elvis Presley'e (1935-1977) Budapeşte'nin "Fahri Hemşehriliği" verileceğini, Budapeşte'nin 12 önemli yerinden birine de Elvis Presley isminin verilmesi için belediye başkanlığı internet sitesinde anket yapıldığını belirtti. Elvis, Ocak 1957'de Ed Sullivan Şovu programına katıldığında, İncil'den "Vadide Barış" şarkısını bunun söylemişti. Sunucu Sullivan, bu şarkıyı söylemesinin "Presley'in zihninin hep SSCB'nin Budapeşte'yi işgaliyle meşgul olmasını gösterdiğini" söylemişti.

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