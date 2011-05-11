-ELVAN'DA BEBEK HEYECANI ANKARA (A.A) - 11.05.2011 - Bebek bekleyen Avrupa şampiyonu rekortmen milli atlet Elvan Abeylegesse, ''Doğumdan sonra pistlere dönüp, başarılı yarışlar çıkaracağıma inanıyorum'' dedi. Semeneh Debelie ile şubat ayında hayatını birleştiren ve sonbaharda bebeği olacağı için bu yazki Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılamayacağı açıklanan Elvan Abeylegesse, AA muhabirine, hamilelik dönemini nasıl geçirdiğini anlattı. İlk aylardan bu yana rahat bir hamilelik yaşadığını söyleyen rekortmen atlet, ''Hamile olduğumu hiç hissetmiyorum diyebilirim. Mide bulantıları hiç yaşamadım. İştahım yerinde, gayet güzel besleniyorum'' diye konuştu. Hamileliğe 37-38 kiloyla başladığını, şimdiye dek 10 kilo aldığını belirten Abeylegesse, ''Bazen baş ağrılarım oluyor, ancak bu geçici bir durummuş. Hamileliğin son aylarının da sıkıntılı geçeceği söyleniyor. Bunu kabullendim, kendimi her türlü sıkıntıya hazırladım'' ifadelerini kullandı. -''CİNSİYETİ ÖNEMLİ DEĞİL''- Bebeğinin cinsiyetinin 15 gün sonra belli olacağını ifade eden Abeylegesse, ''Cinsiyeti benim için önemli değil. Hemen öğrenmek istemiyorum, sürpriz olsun istiyorum. Ben çocuk istedim, Allah da çocuk verdi. Sağlıklı bir çocuk olsun, kız veya erkek olmasının bir önemi yok. Kız da olsa, erkek de olsa benim çocuğum olacak'' yorumunu yaptı. Rekortmen atlet, cinsiyeti belli olmadığı için henüz bir isim belirlemediklerini söyledi. Abeylegesse, hamileliğinde de sporu ihmal etmediğini, her gün yürüyüp, kendini zorlamadan hafif koşu yaptığını belirtti. Günlerini, sporun yanı sıra dinlenerek ve kitap okuyarak geçirdiğini ifade eden Abeylegesse, ''Hamilelik süreci ve bebek bakımıyla ilgili kitaplar okuyup, kendimi geliştiriyorum. İnternette bebek mağazalarını ve bebek bakımıyla ilgili siteleri geziyor, bilgi sahibi oluyorum'' dedi. Eşi Semeneh Debelie ile bebek mağazalarını gezmeye başladıklarını, küçük alışverişler yaptıklarını ifade eden Abeylegesse, ''Bebeğimizin cinsiyeti henüz belli olmadığı için iki cinsiyetin de giyebileceği renkten giysiler aldık. Yine de alışveriş için acele etmiyoruz, nasıl olsa zamanı gelince hepsi olacak'' diye konuştu. Evliliğinin iyi gittiğini, ENKA'da mühendis eşinin babalığa hazır olduğunu söyleyen Abeylegesse, ''Bana çok yardımcı oluyor. Ev işlerini paylaşıyoruz. Hayat ve evlilik ortak. Bebek için de birlikte kitap okuyup, bilgi sahibi oluyoruz'' ifadelerini kullandı. -DOĞUM TÜRKİYE'DE- Bebeğini Türkiye'de doğuracağını belirten 29 yaşındaki milli atlet, ''Artık Türkiye'de yaşadığımız için çocuğumu burada doğurma karar verdik. Doğuma yakın da annem yanıma gelecek, bir süre yanımda kalacak. Burada ablam da var. Biz kalabalık bir aileyiz. Ben antrenmandayken gözüm arkada kalmayacak'' dedi. Çocuğunun ileride sporcu olması için bir baskı yapmayacağını, tercihlerine saygı duyacağını söyleyen Pekin-2008'in gümüş madalyalı ismi, ''Hangi alanda yeteneği varsa, o alanda ilerlemesini isterim'' diye konuştu. -''DOĞUM SONRASI HEDEFİM LONDRA-2012'' Antrenmanlara kasım-aralık gibi başlayacağını, öncelikli hedefinin 2012 Londra Yaz Olimpiyat Oyunları (Londa-2012) olduğunu belirten yıldız atlet, ''Mayıs ayında olimpiyat barajını geçmek istiyorum. Haziran ayında Helsinki'de Avrupa Atletizm Şampiyonası var. Orada 5 bin ve 10 bin metrelerde koşmak istiyorum. Olimpiyatlar öncesinde kendimi Avrupa şampiyonasında deneyeceğim. Sonra da inşallah Londra-2012'de madalya için koşacağım'' dedi. Doğum yapmış atlet arkadaşlarıyla konuştuğunu, doğumdan sonra vücudu yenilenen sporcuların performanslarında gözle görülür bir artış olduğunu ifade eden Abeylegesse, ''Doğumdan sonra spor hayatıma rahatlıkla devam edip, daha başarılı yarışlar çıkaracağım söyleniyor. Buna ben de inanıyorum, Türkiye'ye yeni madalyalar kazandırmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım'' dedi.