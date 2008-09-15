Elvan'a büyük onur

Avrupa Atletizm Birliği (EAA), Pekin Olimpiyat Oyunları'nın 2 gümüş madalyalı sporcusu Elvan Abeylegesse'yi, bayanlarda Avrupa'da ''Yılın Atleti'' adayları arasında gösterdi.



29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bayanlar 5 bin ve 10 bin metrede gümüş madalya kazanan Elvan Abeylegesse, 1993 yılından bu yana ''Waterford Crystal European Athlete of the Year'' adıyla düzenlenen oylamanın bu yılkinde yerini aldı.



Oylamada, Abeylegesse'nin rakipleri arasında, 29. Yaz Olimpiyatları'nda bayanlar 400 metrenin şampiyonu İngiliz Christine Ohuruogu, bayanlar maratonda altın madalyanın sahibi Rumen Constantina Tomescu, bayanlar yüksek atlamanın birincisi Belçikalı Tia Hellebaut, bayanlar sırıkla yüksek atlamada kendi dünya rekorunu geliştirerek altın madalyaya uzanan Rus Yelena Isinbayeva, bayanlar üç adım ve uzun atlamada gümüş madalya alan Rus Tatyana Lebedeva ve bayanlar 3000 metre engellide dünya rekoru kırarak birinci olan Rus Gulnara Samitova Galkina ile dünya şampiyonu Hırvat yüksekçi Blanka Vlasic de bulunuyor.



EAA'nın internet sitesinde, atletizmseverler, medya mensupları ve birliğe üye federasyonlar tarafından ayrı ayrı yapılacak oylama, 25 Eylül Perşembe günü sona erecek.



Söz konusu oylama, toplam 20 sporcudan 5'ine, 1'den 5'e kadar sıralama yapılması yoluyla tamamlanacak.



2002 yılında eski milli atlet Süreyya Ayhan'ın birinci olduğu oylamada, geçen yılın atleti, Hırvat Blanka Vlasic olmuştu.



Atletizmseverler, EAA'nın ''www.european-athletics.org'' adresli resmi internet sitesinden oylamaya katılabilecekler.