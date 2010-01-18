Elvan'a büyük onur

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Macaristan'ın Budapeşte kentinde 16 Ocak 2010 tarihinde toplanan Dünya Fair-Play Konseyi (CIFP), 2009 Dünya Fair Play Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı.Milliyet gazetesinin haberine göre aralarında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Togay Bayatlı'nın da yer aldığı konsey üyeleri her kıtadan ve hemen her ülkeden aday gösterilen isimleri inceledi. Konsey, Türk atlet Elvan Abeylegesse'yi oybirliği ile Davranış Dalı'nda Fair-Play dünyasının en büyük ödülü olan ve Modern Olimpiyat Oyunları'nın kurucusu 'Baron Pierre de Coubertin'in adıyla anılan 'Trophy' ile onurlandırıldı.Dünya Fair-Play Konseyi ayrıca, TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Sema Kasapoğlu'na da 'Tanıtım Dalı'nda Fair-Play Şeref Diploması ödülü verilmesini kararlaştırdı.Berlin'de yapılan son Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 15 Ağustos 2009 tarihinde koşulan bayanlar 10 bin metre yarışı öncesi ayakkabılarını otelde unutan ve kendisi gibi yarışın favorilerinden olan Etiyopyalı atlet Meselech Melkamu'ya yedek ayakkabılarını vererek yarışmasını sağlayan Elvan Abeylegesse, bu örnek davranışı nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) eski medya direktörü Etiyopyalı üye Fekrou Kidane tarafından Dünya Fair Play Ödülü'ne aday gösterilmişti.Elvan Abeylegesse ve Sema Kasapoğlu, Dünya Fair-Play örüllerini 27 Mart 2010 tarihinde Macaristan'da düzenlenecek törende alacaklar.Türkiye, CIPP 'Baron Pierre de Coubertin Büyük Ödülü'nü daha önce de İsmet Karababa (1983) ve Hilal Coşkuner (2007) ile iki kez kazanmıştı.



Elvan: Yarışa 20 dakika kala ayakkabımı verdim



Elvan Abeylegesse, “fair play” ödülüne değer görülünce “şoke olduğunu ve çok sevindiğini” söyledi. Abeylegesse, yarışa 20 dakika kala yedek ayakkabısını verdiği Etiyopyalı atletin, 1 numara küçük gelen ayakkabıyı çorapsız giydiğini ve dünya ikinci olarak madalya kazandığını söyledi.

NTV'de Oğuz Haksever'in sorularını yanıtlayan Abeylegesse, “fair play” ödülünü beklemediğini söyledi. “Ödülü beklemiyordum, şok oldum. Çok sevindim, çok mutlu oldum” diyen Abeylegesse, “fair play” ödülü getiren olayı şöyle anlattı:

“Yarışa 20 dakika kalmıştı, ancak atletlerden birisi ayakkabısını unutmuştu. Bağırıyordu 'Ayakkabımı unuttum' diye. Benim çantamda yedek ayakkabı vardı, 'Bunu al' dedim. Bana 'Emin misiniz' dedi. Aldı ve dünya ikincisi oldu. Sonra da olayı anlattı. Ben önce korktum, 'neden verdi' diye kızılacak diye...”





'1 Numara küçük gelince çorap giymedi'



Abeylegesse, Haksever'in “Ayakkabının uyması hoş bir tesadüf değil mi” sorusu üzerine “Ayakkabım bir numara küçüktü ona, onun için çorapsız giydi. O da Etiyopyalı'ydı. Yarışta ikinci oldu, madalya kazandı” dedi.



