Elvan'a büyük ayıp!

Golden Leauge'in bugün Brüksel'deki finaline davet edilen ancak 5 bin metrede Meseret Defar'a tavşanlık yapması istenen milli atletimiz, teklifi düşünmeden geri çevirdi..



Pekin Olimpiyatları'nda 5 ve 10 bin metrelerde gümüş madalya kazanan Elvan Abeylegesse, yakışıksız teklifi hemen geri çevirdi. Golden Leauge'in bugün Brüksel'deki son ayağına davet edilen isimlerden biri de Elvan'dı. Ancak bu davetin altında hiç beklenmedik başka bir teklif de vardı. 5 bin metrede koşması istenen Elvan'dan, Etiyopyalı atlet Meseret Defar'a tavşanlık yapması bekleniyordu. Yani Elvan, Pekin'de geride bıraktığı Defar'ın dünya rekoru kırması için tempo yapacak ve sonra yerini ona bırakacaktı. Ancak bu, Elvan'dan geri döndü.



"KİMSEYE BİLEREK GEÇİLMEM"



Elvan, "Ben istediğim gibi koşarım. Olimpiyat ikincisi bir sporcuyum. Ben de dünya rekoru kırarım. Ya benim istediğim olur yoksa katılmam" diyerek komiteye rest çekti. Yetkilileri bunun üzerine Elvan'ı bugün koşulacak yarışlara davet etmedi. Milli atlet ise bu konuda daha fazla konuşmak istemediğini belirterek, "Sadece dinlenmek istiyorum" dedi.