Elvan'a ağır suçlama

T24

Barcelona'da yapılan Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanan atletler ilk iki sırayı elde ederken, kadınlar 5 bin metre finalinden sonra yaşananlar tartışma konusu oldu.





Hatipoğlu’nu doğruladı



Altın madalya kazanan Alemitu Bekele’nin antrenörü Ertan Hatipoğlu’nun yarış sonrası, Elvan Abeylegesse’nin Portekizli atletlerle işbirliği yapıp Alemitu’ya komplo kurmaya çalıştığını ileri sürmesi büyük yankı yarattı. Bu iddiayı olayın baş kahramanı Alemitu Bekele’ye sorduk. Şampiyon atlet, antrenörünü doğrulayan bir açıklama yaparak şunları söyledi:



“Yarış sırasında Elvan ile Portekizli Jessica Augusto sürekli birbirleriyle konuşuyordu. Sırayla depar atarak beni yarıştan koparmaya çalıştılar. Her 100 metrede bir Elvan, bir öteki depar atıyordu. Oysa ben ve Elvan aynı forma için yarışıyoruz. Burada ikimizin birleşip, diğer yabancı ülkelerin sporcularına karşı ortak taktik yapmamız gerekirdi.





Dostluk bitti



Yarışın üçüncü turunda Elvan öyle bir depar attı ki, bana çarpıp yarış dışı bırakmaya çalıştı. Amacı beni parkur dışına yollamaktı. Ama başaramadı. Ben de ona, “İstersen sen geç” deyip, tempomu düşürdüm. Elvan’la eskiden çok iyi dosttuk. Ben bir ara Etiyopya’ya döndüğümde, Elvan oraya gelince hep benim evimde kalırdı. Ne olduysa benim Türkiye’ye ikinci gelişimden sonra oldu. O dostluk bitti. Kıskançlıktan mıdır bilmiyorum, aramız açıldı. O gün bugündür birbirimizle hiç konuşmuyoruz.”





Alanda söz düellosu



ENKA’nın yöneticisi Mete Özışık, Alemitu’nun antrenörü Ertan Hatipoğlu’na, “Niye o demeci verdin? Kuyruk acın mı var?” dedi.



Avrupa Şampiyonası’nda tarihi bir başarı elde eden Atletizm Milli Takımımız dün İstanbul’a dönerken, Elvan Abeylegesse’nin kafileyle aynı uçakta yer almaması kafaları karıştırdı. Yetkililer Elvan’ın durumu için, “Barcelona’daki 10 bin metre yarışından sonra iç kanama tespit ettik. Sanıyoruz midesinde bir problem vardı. Bunun için Zagreb’deki doktoruna görünmek istedi. Oradan da ENKA’nın göndereceği özel uçakla İstanbul’a döneceğiz. Kafileden ayrı gitmemizin başka bir sebebi yok” açıklamasını yaptılar.





Şoke eden tartışma



Atletizm Milli Takımı kafilemiz Atatürk Havalimanı’nda coşkulu bir şekilde karşılanırken, Alemitu Bekele’nin antrenörü Ertan Hatipoğlu’na atılan bir laf ortalığı karıştırdı. ENKA Kulübü Atletizm İdari Menajeri Mete Özışık, yarış sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Hatipoğlu’na, “Niye o demeci verdin? Kuyruk acın mı var?” diye çıkıştı. Hatipoğlu da, “Sen buraya bana bunları söylemek için mi geldin?” karşılığını verdi.





Taşpınar araya girdi



Gençlik ve Spor İl Müdürü Tamer Taşpınar, önünde yaşanan bu tartışmaya hemen müdahale etti ve, “Beyler burada bir düğün var, şölen var. Niye böyle yapıyorsunuz? Çok ayıp. Lütfen konuyu kapatın” diyerek araya girdi ve tartışmanın büyümesini önledi. Ertan Hatipoğlu daha önce Elvan Abeylegesse’nin antrenörlüğünü yapmış ve ENKA’daki görevine son verildikten sonra milli atletle yolları ayrılmıştı.





Ertan Hatipoğlu ne demişti?





Alemitu’yu bitireceklerdi



Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda duble yaptığımız 5000 metre finalinin ardından şampiyon olan Alemitu’nun antrenörü Ertan Hatipoğlu’nun sözleri bomba etkisi yaratmıştı. Hatipoğlu, yarışta Bekele’ye karşı komplo kurulduğunu iddia ederek şunları söylemişti: “Elvan değil ama onu yönetenler, Portekizlilerle anlaştılar. İki Portekizli sırasıyla atak yaparak Alemitu’yu yıpratmaya ve yarıştan düşürmeye çalıştı. Öncelikle Rus’u bitirdiler. daha sonra da Alemitu’yu bitireceklerdi ama biz buna hazırlıklıydık. Elvan’ın bu taktikten haberi olduğunu sanmıyorum ama ben ona böyle yarışmayı ve böyle kazanmayı öğretmedim.”





Elvan, Alemitu ile tur atmadı



Yarış sonrası Elvan’ın, Alemitu’yu tebrik etmemesi de şaşkınlık yaratmıştı. Birincilik sonrası ay yıldızlı bayrakla tur atan Alemitu’ya diğer sporcumuz Meryem Erdoğan eşlik etti. Elvan ise 10 bin metrede birinci olduktan sonra tur attığını ifade ederek, 5 bin metre yarışı sonrası sevinci Alemitu’ya bıraktığını ve yorgun olduğu için tura katılmadığını belirtti.





