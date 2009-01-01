Elvan en iyiler arasında

Rekortmen milli atlet Elvan Abeylegesse, iki olimpiyat madalyası ile taçlandırdığı 2008 yılı performansının karşılığını, dünya sıralamalarında da zirveye tırmanarak aldı.



Atletizm dünyasının önemli yayınlarından "Track & Field News" dergisinin, 2008 yılının en iyilerini belirlediği değerlendirmesinde, Elvan Abeylegesse, bayanlar 5 bin ve 10 bin metrelerde ilk 3 içinde yer aldı.



10 bin metrede dünyanın en iyi ikinci atleti seçilen Abeylegesse, 5 bin metrede ise en iyi üçüncü atlet unvanını aldı.



Atletizm otoriteleri, antrenörler ve basın mensuplarının yaptığı değerlendirmede, bu mesafelerde yapılan dereceler, sıralama açısından en önemli unsur olarak gözetilmedi. Atletlerin katıldığı yarışların zorluk derecesi ve rakiplerin gücü, sıralama için belirleyici unsurlar oldu.



Avrupa Milletler Kupası, Avrupa 10 Bin Metre Kupası, Şampiyon Kulüpler Kupası, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları ve benzeri birçok üst düzey organizasyonda bu yıl önemli başarılar elde eden Elvan Abeylegesse, dünyanın önemli isimlerini geride bırakarak, 5 bin ve 10 bin metre sıralamasında ilk 3 dışına çıkmadı.



Her iki mesafede birinciliği ise dünya rekortmeni ve 2008 Pekin Olimpiyatları'nın çift altın madalyalı yıldız ismi Etiyopyalı Tirunesh Dibaba aldı.



"Track & Field News" dergisi tarafından açıklanan, bayanlar 5 bin ve 10 bin metre dünya sıralamaları şöyle:



5 BİN METRE:



------------



1. Tirunesh Dibaba (Etiyopya)



2. Meseret Defar (Etiyopya)



3. ELVAN ABEYLEGESSE (TÜRKİYE)



4. Vivian Cheruiyot (Kenya)



5. Meselech Melkamu (Etiyopya)



6. Sylvia Kibet (Kenya)



7. Linet Masai (Kenya)



8. Priscah Cherono (Kenya)



9. Lucy Wangui (Kenya)



10. Liliya Shobukova (Rusya)







10 BİN METRE:



-------------



1. Tirunesh Dibaba (Etiyopya)



2. ELVAN ABEYLEGESSE (TÜRKİYE)



3. Shalane Flanagan (ABD)



4. Linet Masai (Kenya)



5. Mariya Konovalova (Rusya)



6. Inga Abitova (Rusya)



7. Lucy Wangui (Kenya)



8. Lornah Kiplagat (Hollanda)



9. Ejegayehu Dibaba (Etiyopya)



10. Kim Smith (Yeni Zelanda)

