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Spor

ELVAN DÜNYA ŞAMPİYONASINDA YOK ANKARA (A.A)

21 Nisan 2011 15:41

-ELVAN DÜNYA ŞAMPİYONASINDA YOK ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi, milli atlet Elvan Abeylegesse'nin sonbaharda doğum yapıp, Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılamayacak olmasıyla ilgili, ''Elvan, sadece dünya şampiyonasına katılamayacak, asıl hedefimiz 2012 Londra Olimpiyatları'' dedi. Mehmet Terzi, 25 Şubat 2011 tarihinde Semeneh Debelie ile hayatını birleştiren Elvan Abeylegesse'nin yaz sonunda doğum yapacağını ve Güney Kore'nin Daegu kentinde Ağustos ayında düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılamayacağını söyledi.  Avrupa şampiyonu rekortmen milli atletin, Eylül ayında antrenmanlara yeniden başlayacağını belirten Terzi, ''Tüm dünyada bazı atletlerin yaptığı da bu. Doğumdan sonra vücut, yenilenmiş oluyor ve sporcular yarışmalara daha iyi hazırlanıyor, performansları da yükseliyor'' diye konuştu. Kendileri açısından bir sorun bulunmadığını vurgulayan Terzi, ''Sporcumuzun durumundan haberimiz vardı, planlarımızı ona göre yapmıştık. Elvan bu seneyi es geçecek. En büyük hedefi de seneye de olimpiyatlarda madalya kazanmak. Sadece bir dünya şampiyonasına katılamayacak. Olimpiyatlarda başarılı olacağına inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

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