Elvan ailesinden çağrı: Bugün Berkin'imizin vurulduğu yerde olacağız

16 Haziran 2013'te Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesinin ardından 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014 tarihinde 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan, bugün vurulduğu yerde anılacak.

11 Mart 2014’te hayatını kaybeden Berkin Elvan için, bugün vurulduğu yerde anma gerçekleştirilecek.

Twitter'dan çağrı yapan Elvan ailesinin açıklaması şöyle:

"Oğlumuz Berkin Elvan, Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin hedef göstererek sıktığı biber gazıyla bundan tam sekiz yıl önce başından vuruldu 269 gün komada kaldı, daha fazla dayanamadı ve 11 Mart 2014’te 16 kiloya düşmüş bedeniyle yanımızdan ayrıldı. Yarın Okmeydanı’ndaki Gaziler Sokak’ta saat 12’de, Berkinimizin vurulduğu yerde olacağız Hem Berkinimizi anacağız hem de 18 Haziran Cuma günü yapılacak karar duruşmasına ilişkin bir basın açıklaması yapacağız Sizleri de sesimize ses katmaya çağırıyoruz."