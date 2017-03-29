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Spor

Elvan Abeylegesse'nin dünya ikinciliği, Gamze Bulut'un da dereceleri elinden alındı

Bulut, 2020 Mayıs ayına kadar atletizmden men edildi

29 Mart 2017 17:08

Doping yaptıkları saptanan milli atletlerden Elvan Abeylegesse'ye 2, Gamze Bulut ve Songül Konak'a ise dörder yıl men cezası verildi. 

Elvan Abeylegesse’nin Pekin Olimpiyatları’ndaki 2 gümüş madalyası ile  2007 yılındaki dünya ikinciliği unvanı alındı.

Gamze Bulut'un da 2011'den bu yana bütün dereceleri iptal edilerek  2020 Mayıs ayına kadar atletizmden men edildi.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), 181 sayılı haber bülteninde güncellenen doping cezalı sporcular listesini yayımladı.

Listede, milli atletler Elvan Abeylegesse, Gamze Bulut ve Songül Konak'ın da ismi yer aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF), geriye dönük inceleme sonucu 2007 Dünya Şampiyonası'nda alınan numunelerinde yasaklı maddeye rastlandığı için 31 Mart 2016'da 2 yıl men cezası verdiği Elvan, 29 Eylül 2015'ten itibaren 2 yıl ceza aldı. Elvan'ın 25 Ağustos 2007'den 25 Ağustos 2009'a kadar katıldığı yarışmalardan da diskalifiye edildi.

2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar 1500 metre yarışını 2. sırada bitiren Gamze Bulut'a, 30 Mayıs 2016'dan başlamak üzere 4 yıl men cezası verildi. Gamze'nin biyolojik pasaportunda sapma tespit edildiği 20 Temmuz 2011'den itibaren katıldığı etkinliklerden de diskalifiye edildiği bildirildi.

Kadınlar 1500 metre disiplininde yarışan bir diğer Türk atlet Songül Konak ise 19 Haziran 2016'dan itibaren 4 yıl ceza aldı ve 17 Mayıs 2015'den beri katıldığı yarışmalardan diskalifiye edildi. 

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