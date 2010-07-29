-ELVAN 5 BİN METRE FİNALİNE KATILACAK BARSELONA (A.A) - 29.07.2010 - Milli atlet Elvan Abeylegesse, 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5 bin metre finalinde piste çıkacak. 10 bin metrede altın madalya kazanan ve bu yarış sonunda bacağında oluşan ağrılar nedeniyle 5 bin metre finalinde yarışması tehlikeye giren Elvan'ın durumunun iyi olduğu ve 5 bin metre finaline çıkacağı kaydedildi. Atletizm Milli Takımı yetkililerinden alınan bilgiye göre, program gereği yarın yapılması öngörülen 5 bin metre seçmeleri, katılımcı sayısındaki azalmadan dolayı iptal edildi. Bu nedenle pazar günü doğrudan final koşulacağı ifade edildi. Bu 3 günlük sürede dinlendirilerek daha da hazır hale getirilmesi planlanan Elvan'ın, TSİ 21.40'da başlayacak yarışa sorunsuz girebileceği belirtildi.