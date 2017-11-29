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Ekonomi

Elon Musk'tan 'Bitcoin' açıklaması

Bitcoin, 28 Kasım itibarıyla 9 bin 900 dolardan işlem görüyor

29 Kasım 2017 15:48

Eski bir çalışanı tarafından Bitcoin'in kurucusu olduğu iddia edilen SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, yıllar önce bir arkadaşının kendisine Bitcoin gönderdiğini, ancak kendisinin sanal paranın akıbetinden haberdar olmadığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Elon Musk, bir takipçisinin konuyla ilgili yaptığı paylaşıma, iddialarının doğru olmadığını yanıtını vererek "Bir arkadaşım birkaç yıl önce Bitcoin gönderdi ama şu an nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

Sahil Gupta adlı eski SpaceX'in çalışanı, Medium'da geçen hafta paylaştığı yazısında elde ettiği bulgular ve mevcut söylentilerden yola çıkarak Elon Musk'ın Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto olduğunu iddia etmişti. Gupta, "Eğer Elon, Satoshi ise bu bilgi eninde sonunda ortaya çıkacak. Ortaya çıkmış olsaydı Elon, kripto paranın kurucusu olarak yol gösterebilirdi" ifadelerini kullanmıştı.

167 milyar dolarlık değeriyle S&P 500 endeksindeki şirketlerin yüzde 95'ini geçen Bitcoin, 28 Kasım itibariyle 9.900 dolardan işlem görüyor. Dijital paranın yıl başındaki fiyatı 1000 dolar civarındaydı.

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