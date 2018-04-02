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Dünya

Elon Musk'tan 1 Nisan şakası: Tesla'nın tamamen iflas ettiğini bildirmekten ötürü üzüntü duyuyoruz.

"Öylesine iflas etti ki, inanamazsınız"

02 Nisan 2018 15:35

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk Twitter'dan Tesla'nın iflas ettiğine dair bir haber paylaşarak takipçilerine 1 Nisan şakası yaptı. Musk paylaşımında, "Tesla'nın tamamen iflas ettiğini bildirmekten ötürü üzüntü duyuyoruz" dedi.

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerinin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı planlayan Elon Musk, Tesla'nın batacağı yönünde basında çıkan haberleri tiye aldı. 

Musk yağtığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sermaye toplamak için gerçekleştirdiği yoğun çabaların ardından, ki son çare olarak yoğun bir Paskalya Yumurtası satışı gerçekleştirmişti, Tesla'nın tamamen iflas ettiğini bildirmekten ötürü üzüntü duyuyoruz. Öylesine iflas etti ki, inanamazsınız." 

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