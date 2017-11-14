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Elon Musk'ın şirketi Tesla'dan üçüncü havalimanı için teklif

Mehmet Kalyoncu: Cumhurbaşkanımızın tabiriyle bir gece ansızın inebiliriz

14 Kasım 2017 14:25

Geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen işadamı Elon Musk'ın sahibi olduğu otomobil devi Tesla, üçüncü havalimanına elektrik depolama ünitesi kurma teklifinde bulundu.

Akşam gazetesinden Özgül Öztürk'ün haberine göre, Musk’ın iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Diarmuid O’Connell tarafından İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu’ya yapılan teklifte, yeni havalimanının enerji ihtiyacını karşılamada Tesla’nın elektrik depolama ünitesi Powerwall’un kullanılması isteniyor.

Almanya’nın Bonn şehrinde düzenlenen konferanta gazetecilerle bir araya gelen Kalyoncu, "Geçen yıl Tesla’yı ziyaret ettik. Orada Diarmuid O’Connell’den böyle bir teklif aldık. Bu yatırımı Alman EAS firması veya TESLA ile yapabiliriz. Fakat gönlümüz yerli kaynaklarımızla yapılması" dedi.

"Bir gece ansızın inebiliriz"

Üçüncü havalimanının Türkiye’nin imajı için büyük önem taşıdığını dile getiren Kalyoncu, "Buraya inen yabancıların ülkemizi doğru tanıması için, havalimanı civarındaki taksicilere çeki düzen verilecek. Burada çalışacak taksiciler yabancı dil bilen, giyimleri düzgün, kültürlü insanlardan seçilecek" diye konuştu. 

Açılışın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın doğum tarihi 29 Ekim’e yetişip yetişmeyeceği sorulan Kalyoncu, "Pilotlarımıza sordum, inebileceklerini söylediler. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle bir gece ansızın inebiliriz" ifadesini kullandı.

 

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