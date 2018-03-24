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Dünya

Elon Musk'ın babasının, üvey kızından çocuğu olduğu iddia edildi

Elon Musk babası için "O, aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü yapmış birisidir" demişti

24 Mart 2018 03:32

İngiliz Daily Mail gazetesi, Tesla ve Space X firmalarının sahibi girişimci Elon Musk'ın 72 yaşındaki babası Errol Musk'ın 30 yaşındaki üvey kızı Jana Bezuidenhout'dan bir oğlu olduğunu iddia etti.

Haberde, ikilinin bir süredir gizli birliktelik yaşadığı, Errol Musk ve üvey kızı Jana Bezuidenhout'un 10 aylık bir erkek çocuğu olduğu öne sürüldü.

Baba Musk'ın üvey kızı Jana Bezuidenhout'un annesi Heide ile 18 yıldır birlikte olduğu ve çiftin iki çocukları olduğu da haberde yer verilen iddialar arasında yer aldı.

72 yaşındaki Errol Musk eşi Heidi ile evlendiği zaman, bugün ortak çocukları olduğu iddia edilen üvey kızı Jana 4 yaşındaydı.

Haberde Elon Musk'ın bu gelişmeleri öğrendikten sonra çılgına döndüğü ve babasını hayatından tamamen sildiği savunuldu.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Rolling Stones Dergisi'ne verdiği röportajda, gözyaşları içinde babası Errol Musk'ın ne kadar kötü bir kişi olduğunu anlatmıştı. Musk, Güney Afrika'da yaşayan ve başarılı bir mühendis olan 72 yaşındaki babası için "Benim babam, şeytanın üzerinde ayrıntısıyla düşündüğü bir planıdır. O, aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü yapmış birisidir. O kadar kötüdür ki inanamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

 

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