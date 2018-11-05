Elon Musk 'uzay gücü' oluşturulmasını destekliyor

ABD merkezli SpaceX CEO’s Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir askeri bir uzay gücü (Space Force) oluşturulması fikrini desteklediğini söyledi. Musk bu sayede hem uzaya karşı bir savunma mekanizması olacağını, hem de Ay veya Mars'a üs kurulabileceğini belirtti.



Recode internet sitesinde yayınlanan röportajda, ABD Hava Kuvvetleri (US Air Force) oluşturulmadan önce de toplumun bu fikre karşı çıktığını belirten Musk, “Bu fikir bazı tartışmalara yol açabilir fakat ben bir uzay gücü oluşturulmasının mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Hava Kuvvetleri ilk oluşturulduğunda da birçok kişi bu fikirden rahatsız olmuştu” dedi.



Hava kuvvetlerini tek bir otoritenin yönetmesinin uzun bir süredir evrensel olarak kabul edildiğinin altını çizen Musk, aynı durumun uzayla ilgili durumlarda da geçerli olabileceğini söyledi ve ekledi: “Şu an insanlar bunu hatırlamıyor olabilir; ancak, Hava Kuvvetleri ilk oluşturulduğunda birçok kişi bunun oldukça saçma olduğunu düşünmüştü. Zaman geçtikçe insanların bir uzay gücüne gereksinimimiz olduğunu fark edeceklerini düşünüyorum. Space Force oluşturulması temel olarak uzaya karşı bir savunma oluşturulması anlamına geliyor. Bunun yanında uygarlığımızı genişletmek için de kullanılabilir. Örnek olarak, Ay’da ya da Mars’ta bir üs oluşturabiliriz.”

