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Dünya

Elon Musk üniversite kuracak

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucu CEO'su Elon Musk, 'Texas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü' isminde bir üniversite kuracağını açıkladı

29 Ekim 2021 16:19

Dünyanın en zengin iş insanlarından, son yıllarda özellikle uzay teknolojileri alanında yaptığı çalışmalarla bilinen, Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucu CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla bir üniversite kuracağını duyurdu.

Üniversitenin adını 'Texas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü' olarak açıklayan Musk, küresel çapta çok beğenileceğini söyledi.

292 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk, Forbes'un milyarderler listesinin en tepesinde yer alıyor.
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