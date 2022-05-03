Elon Musk: Twitter şu an niş bir grup; Amerikalıların çoğuna hitap edecek şekilde genişletmek istiyorum

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Sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter’ın kitlesini “niş bir gruptan” Amerikalıların çoğuna hitap edecek şekilde genişletmeyi hedeflediğini söyledi.

Metropolitan Müzesi’nde düzenlenen Met Gala’ya annesi Maye Musk ile katılan Elon Musk, kırmızı halıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Musk, “Şu an biraz niş. Ülkede Twitter kullanan yüzdenin çok daha büyük olmasını, diyaloğun bir parçası olmasını istiyorum” dedi.

ABD’de Twitter’ın yaklaşlık 40 milyon günlük kullanıcısı bulunuyor. Musk, platformun geniş bir biçimde kapsayıcı olmasını, ABD’nin çoğunun Twitter’da aktif olmasını hedeflediğini belirtti.

Musk, kendisinin platformu satın alması sonrası Twitter çalışanlarının büyük bir bölümünün istifa edebileceğine ilişkin haberlerle ilgili “Burası özgür bir ülke. Bundan memnun olmayan varsa başka bir yere giderler. Sorun değil” dedi.